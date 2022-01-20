CANLI | Galatasaray Kasımpaşa maçı | Süper Lig 22. hafta

Galatasaray Kasımpaşa maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Ligde oynadığı son iki maçını kaybeden Galatasaray, hem son 3 maçında 9 puan kazanan Kasımpaşa karşısında kötü gidişe son vermek istiyor hem de yeni teknik direktörü Torrent ile ilk galibiyetini arıyor.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Galatasaray 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

36. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 70 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

SON 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 10 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 5 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak deplasmanda Hatayspor'a 4-2'lik skorla yenildi.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Aslan bu 10 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Cimbom iç sahada en son Giresunspor ile oynadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında kaleci Fernando Muslera ile Mbaye Diagne sakatlıklarından dolayı sahada olamayacak. Taylan Antalyalı kırmızı kart, Berkan Kutlu da sarı kart cezasından dolayı takımda yer alamayacakken, Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunması nedeniyle oynayamayacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.