Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao için kararını verdi

Galatasaray Kulübü, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında kararını verdi. Sarı kırmızılı kulüp, Disiplin Soruşturması sonucunda Brezilyalı Marcao'ya verilen cezayı açıkladı.

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Galatasaray’ın Giresunspor deplasmanında oynadığı maçın ikinci yarısında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yumruk ve kafa atan Marcao’nun geleceği belli oldu. TFF’nin 8 maç men cezası verdiği Brezilyalı futbolcu, Galatasaray Kulübü’nün Disiplin Soruşturması neticesinde 150 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir” denildi.

25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcao, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı saldırının ardından bir video yayınlayarak özür dilemişti. Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm” ifadelerini kullanmıştı.

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