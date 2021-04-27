Galatasaray, Konyaspor’a karşı sadece 3 kez yenildi

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30’da Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, lider Beşiktaş’ın 6, ikinci Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde bulunuyor.

40. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 78 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya’daki karşılaşmayı Konyaspor 4-3 kazanmıştı.

Evinde 4 maçtır 3 puan alamıyor

Galatasaray, bu sezon ligde evinde 17 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 38 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta da evinde 3 puan alamadı. Cimbom, Sivaspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a ise mağlup oldu.

Eksikler

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıktı.

İki futbolcu sınırda

Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Etebo sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında görev alamayacak.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de 363 maç yönetti. Bu mücadelelerin 167’sini ev sahibi, 102'sini ise deplasman takımları kazandı. 94 maç berabere sona erdi.