Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Marsilya maçı ile UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Galatasaray Marsilya karşısında kazanarak puanını 6'ya çıkarmanın hesaplarını yaparken İki takım bu müsabaka ile birlikte ilk kez rakip olacak. Marsilya Galatasaray maçı saat 22:00'de başlayacak, Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Olympique Marsilya ile karşılaşacak. Grupta ilk maçlar sonunda sarı-kırmızılılar 3 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Marsilya ise 1 puanla ikinci sırada yer alıyor. İlk hafta Galatasaray sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup ederken, Marsilya ise Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

MARSİLYA GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Marsilya Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak. Müsabaka, Exxen’de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

MARSİLYA: López, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Lirola, Guendouzi, Payet, Cengiz, De la Fuente, Dieng

FRANSIZLARLA 19. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes ve Bordeaux ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 296. MÜCADELE

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE 89. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 88 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA’DA 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Aslan son olarak sahasında karşılaştığı Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’de kırmız kart cezasından dolayı oynayamayan Brezilyalı futbolcu Marcao, Marsilya karşısında görev alabilecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu Sacha Boey de görev verilmesi halinde oynayabilecek.

MARSİLYA’DA TANIDIK YÜZ

Galatasaray’ın rakibi Marsilya’da tanıdık bir futbolcu da yer alıyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder yaz transfer döneminde Roma’dan Marsilya’ya kiralık olarak gitti. Cengiz, Fransız ekibinde 8’i lig, 1’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 resmi maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Marsilya – Galatasaray karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski’nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. VAR’da Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da da Krzysztof Jakubik görev alacak.

MARSİLYA'YA LAZİO TAKTİĞİ

FATİH Terim, Marsilya maçına hazırlanıyor. Analiz odasında ve idmanlarda aklındaki taktiği deneyen Terim, Lazio on birinde karar kıldı. Stoperi Marcao-Nelsson’dan kuracak kurt hoca, kalede Muslera’yı, beklerde Yedlin ve Aanholt’u kullanacak. Hücum hattında yine Morutan-Cicaldau-Kerem-Halil dörtlüsü olacak. Terim, orta sahada

ise Berkan ve Taylan’ın enerjisinden faydalanacak. Fransa’da topa sahip olma ve defanstan oyun kurarken pas hatası yapılmaması kilit nokta olacak.

GALATASARAY’IN KADROSU

Marsilya Galatasaray maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.