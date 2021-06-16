Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’in sözleşmelerini uzattı

Galatasaray Kulübü, sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ile 3 yıllık, Emre Taşdemir ile 2 yıllık yeni anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram’ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır. 2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti 2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.”

EMRE TAŞDEMİR KAP AÇIKLAMASI

“Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir’in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır. 2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.”