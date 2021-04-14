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Galatasaray ve Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dün kulüp televizyonunda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-kırmızılı kulübün de aynı yayından dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.

Güncellenme: 18:05, 14/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray ve Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

– GALATASARAY A.Ş. Kulübünün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZin 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Futbol Galatasaray Mustafa Cengiz Türkiye