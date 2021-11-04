Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa sınavında

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, gruptaki dördüncü maçlarına çıkacaklar.

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UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçlarına çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyet peşinde…

UEFA Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda 1-0 yendiği Rus temsincisi Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar bugün kazanır, gruptaki diğer karşılaşmada ise Lazio, Marsilya'yı yenerse temsilcimiz iki maç kala grubu ilk ikide bitirmeyi garantileyecek.

Galatasaray’da Arda Turan ve Boey'in sakatlıkları devam ediyor. Oğulcan, Aytaç ve Assunçao UEFA listesinde yer almıyor. Fatih Terim, Morutan-Cicaldau-Berkan orta sahasını bozmayacak. G.Antep maçında beğenilen Feghouli de ilk 11'de olacak. Santrforda ise Halil yer alacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Jedvaj, Rybus, Pablo, Tiknizyan, Barinov, Kerk, Kulıkov, Beka, Anjorin, Zhemaletdinov

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk üç maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanında. Sarı-lacivertliler, sonuncu sıradaki rakibini yenip gruptan çıkma umutlarını sonraki iki maça taşımak amacında…

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Altay, Valencia, Gustavo, Serdar Aziz ve Mesut Özil ile UEFA'ya bildirilmeyen Burak, Crespo ve Serdar Dursun forma giyemeyecek. Vitor Pereira'nın yine üçlü savunma oynaması, hücum hattını ise İrfan Can-Rossi-Berisha üçlüsünden kurması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Antwerp: Butez, Laet, Vines, Almeida, Bataille, Verstraete, Fischer, Gerkens, Yusuf, Samatta, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Berisha