Galatasaray’a Mostafa Mohammed müjdesi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PSV ile ilk maçına 21 Temmuz’da çıkacak olan Galatasaray’a golcüsü Mostafa Mohammed’den müjdeli haber geldi.

Tokyo Olimpiyatları nedeniyle Galatasaray’ın kritik maçını kaçıracak olan 23 yaşındaki golcü için Mısır Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından sarı-kırmızılı takım golcüsüne kavuştu.

Instagram hesabından Florya Metin Oktay Tesisleri’nden fotoğraf çektiren Mostafa Mohammed sarı ve kırmızı kalp ile aslan emojisiyle mutlu olduğunu gösterdi.

Geçen sezon 17 maçta 9 gol atan Mısırlı forvet, takımla antrenmanlara başladı.