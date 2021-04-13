Galatasaray’da Arda ve Kerem döndü, Onyekuru sakatlandı

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı..

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in tedavilerine devam edildi. Ameliyat geçiren ve taburcu olup evinde dinlenen Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun tedavisine başlandı.