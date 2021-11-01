Galatasaray’da iki imza birden
Galatasaray, iç transferde iki futbolu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
İç transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile yeni sözleşme imzaladı.
Taylan Antalyalı 4 yıllık, Luyindama ise 2 yıllık yeni sözleşmelere imza attı. Taylan Antalyalı’nın sözleşmesi 2023 yılında, Luyindama’nın sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyordu.
Ayrıca kaleci İsmail Çipe ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Galatasaray Kulübü’nden konu ile ilgili olarak şu açıklamalar yapıldı:
“Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı ile 2025-2026 sezonu sonunda dek geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.
Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama Nekadio ile 2023-2024 sezonu sonunda dek geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.”
LUYINDAMA 8 MİLYON EURO’YA GELMİŞTİ
Galatasaray’ın 2019 Ocak ayında 3 milyon Euro’ya kiraladığı ardından da 5 milyon Euro bonservis bedeli ile toplan 8 milyon Euro bedel karşılığında kadrosuna kattığı Luyindama, sarı-kırmızı forma ile 75 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
BB Erzurumspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra 2019 yılında Galatasaray’a imza atan Taylan Antalyalı ise 76 kez terlettiği sarı-kırmızılı forma altında 2 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.