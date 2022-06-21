Galatasaray’da Marcao bavulunu topladı

Sevilla bastırıyor, Torino ve Zenit de istiyor; Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao'nun Avrupa kupalarında oynama hayali, yönetimi çok zorluyor. 26 yaşındaki oyuncu, 15 milyon Euro’ya satılmak üzere...

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Galatasaray’daki performansıyla birçok kulübün listesine giren Marcao, sarı-kırmızılılara veda için geri sayımda. Temmuz 2018'de Chaves’ten 900 bin Euro bonservisle alınan Brezilyalı stoperin Avrupa kupalarında oynama isteği nedeniyle Galatasaray yönetimi pes etti.

Sevilla, Marcao'nun en ciddi talibi. Cimbom, 26 yaşındaki oyuncuyu 15 milyon Euro'ya satmaya hazırlanırken Torino ve Zenit'ten gelecek teklifleri de değerlendirecek.

DENAYER BEKLEMEDE

Marcao’nun alternatifi uzakta değil. Bir süre önce İstanbul'a gelen Jason Denayer, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeni sorumlularından Cenk Ergün ile sürekli görüşüyor. Son olarak Lyon'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Belçikalı stoper, Beşiktaş'tan gelen teklifi Galatasaray nedeniyle beklemeye aldı.

CENK ERGÜN GÖREVE BAŞLADI

Galatasaray’da beklenen görev değişikliği dün yaşandı. Sarı-kırmızılılar, eski Başkan Burak Elmas döneminde sportif direktör olarak iş başı yapan Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı. Resmi siteden İtalyan futbol adamına teşekkür edildi. Yapılan ikinci açıklamada ise aynı göreve Cenk Ergün'ün getirildiği duyuruldu.