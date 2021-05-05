Galatasaray’da seçim kaosu sürüyor! Sıkıntı büyük…

Cumartesi günü Beşiktaş ile kader maçına çıkacak Galatasaray'daki seçim süreci nedeniyle büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı camianın önümüzdeki yaz aylarını hem yönetimsel hem de sportif anlamda nasıl geçireceği belirsiz. Mevcut yönetimin devam etmesi veya değişmesi durumunda futbol takımındaki dengeler de değişecek.

Sözcü Spor, Galatasaray'daki ‘seçim kaosunu' masaya yatırdı:

TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Teknik Direktör Fatih Terim'in geleceği belirsiz. Seçim ileri bir tarihe ertelenir, mevcut yönetim devam eder veya yeniden seçilirse, Terim'in devam etmesi beklenmiyor. Muhtemel bir seçim sonrası veya seçim ertelenirse futbol takımının başında hangi teknik direktör olacak ve ne zaman işbaşı yapacak belli değil.

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BÜTÇEYİ KİMSE BİLMİYOR

Kadroda zorunlu değişim olacak. 5'i kiralık, 12 futbolcunun kontratı sonlanıyor. Bu isimlerle (kiralık olanların kulüpleriyle) kim masaya oturacak ve nasıl bir bütçeye göre pazarlık yapacak, belli değil. Kulübün bütçesi de belli değil. Devam eden pandemi nedeniyle 2020'de yapılmayan mali genel kurulun ardından mevcut yönetimin 2021 bütçesini hangi kriterlere göre belirlediği bilinmiyor. Transferler veya maaş için bütçe ne kadar, belirsiz.

MUSTAFA CENGİZ AÇIKLIYOR

Mustafa Cengiz için Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulunulmasının ardından gözler, sarı-kırmızılı kulübün patronuna çevrildi. Cengiz'in yarın saat 14.30'da GS TV'de canlı yayına çıkarak, başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Cimbom'un patronu, yenilenmiş yönetim listesini de camiaya duyuracak.