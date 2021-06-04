Galatasaray’da şifre belli: 3 yıldızı sat transferi yap

Galatasaray’da seçim atmosferi yaşanırken sezon planlamasına da devam ediliyor. Yapılacak transferlere odaklanmak isteyen yönetim, önceliği oyuncu satışına verdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yönettiği satış operasyonunda üç isim vitrinde. Falcao, Luyindama ve Diagne Galatasaray'ın satmak istediği isimler. Bu oyunculardan bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro gelir bekleniyor. Bu gelecek parayla da transferlerin yapılması planlanıyor. Detaylara bakalım.

LUYINDAMA, SPARTAK'A

Toplam 8 milyon Euro'ya transfer edilen Luyindama, Rusya'ya satılıyor. Masadaki kulüp Spartak Moskova. Galatasaray kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. Ruslar, 3.5 milyon teklif etti. Orta noktanın bulunması bekleniyor.

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DIAGNE'YE İKİ TALİP

Sezonu İngiltere Premier Lig'den düşen West Bromwich'te tamamlayan Diagne'ye Ada'dan iki talip var. İlki kiralık formasını giydiği WBA. Diğeri ise Crystal Palace. Galatasaray bu oyuncu için 6 milyon Euro isterken İngilizlerden gelen en iyi teklif 3 milyon Euro…

3 FALCAO'YA CELTA KANCASI

Yüksek maliyetli Falcao için de ayrılık kararı alındı. En büyük ilgi Celta Vigo'dan. İspanyollar, bonservis vermeden, yıldız golcünün alacaklarına karşılık boşa çıkmasını bekliyor. Galatasaray ise bonservissiz ayrılığa karşı; 3 milyon Euro isteniyor.