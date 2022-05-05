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Galatasaray’da üç isim saha çalışmalarına başladı

Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlıkları düzelen Marcao, Pena ve Omar saha çalışmalarına başladı.

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Galatasaray’da üç isim saha çalışmalarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir’in konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, devam eden bölümde bitiricilik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi.

MARCAO, PENA VE OMAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekipte; Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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