Galatasaray’da yeni rota belli oldu

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa Ligi defterini de kapattı. Yönetim, ligi, UEFA organizasyonları pozisyonuna bitirmek adına maksimum puanı toplama hedefini çizdi.

Mesut YILDIRIM

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Liderin 32, ikincinin 17 puan gerisindeki Galatasaray, Avrupa Ligi defterinin kapanmasıyla kendini dokuz haftalık bir maratonun içinde buldu. Sezonu kupasız kapatması kesinleşen Galatasaray hedefsiz ama teselli ikramiyesi belli…

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için üst sıralara tırmanmak zorunda olan sarı-kırmızılıları kalan haftalarda zorlu bir fikstür bekliyor. Bu sezon UEFA'dan 20 milyon Euro'yu aşkın gelir elde eden ve kupadaki prestijini düzelten Galatasaray, gelecek yıl da Avrupa'da olmaya maddi açıdan büyük önem veriyor. Ayrıca yönetim, ilk sezonlarında UEFA organizasyonları dışında kalıp eleştiri almak istemiyor.

Yöneticiler, ikili konuşmalarda teknik heyet ve futbolculara ligi ilk dörtte bitirmeye verdikleri önem anlatıldı. Galatasaray, kalan haftaları maksimum puanı toplamayı hedefliyor.