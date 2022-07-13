Galatasaray’dan Cenk Ergün açıklaması
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü, Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Futbol direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya’da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır.”