Galatasaray’dan Fatih Terim’e videolu jest

Burak Elmas’ın başkanlığa seçilmesinin ardından, geçen ayın sonunda sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray’a dönen ve bugün takımla ilk idmanına çıkan Fatih Terim’e sarı-kırmızılı kulüpten videolu karşılama yapıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, deneyimli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcu Arda Turan ve çalışanlar tarafından karşılanması yer aldı. Videoda ayrıca Terim’in, “Sanki böyle 2-3 sene gitmişiz sonra gelmişiz gibi o heyecan var bende. Heyecanlıyım ya” ifadelerinin yer aldığı görüntü de kullanıldı.

Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim! Daha fazlası Galatasaray Mobil Uygulamada https://t.co/4UqqmO2GnM pic.twitter.com/78trCBX9Ac — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 21, 2021

Tesislerin yakınında oturan sarı-kırmızılı bir taraftarın balkondan Fatih Terim’e “Evine hoş geldin” diye seslenmesi ve tecrübeli teknik direktörün el sallayarak karşılık vermesi de videoda yer aldı.