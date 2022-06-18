Galatasaray’dan Marco Rose’ye yakın markaj!

Galatasaray, Aralık ayına kadar takım çalıştırmaya sıcak bakmayan Alman teknik adam Marco Rose'ye resmi teklifini iletirken salı gününe kadar zaman verdi.

Mesut YILDIRIM

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Yeni Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray, Marco Rose'den vazgeçmiyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, resmi teklifini ilettiği Rose'ye salı gününe kadar düşünmesi için süre verdi. Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra boşta olan Alman hocanın yardımcıları ile birlikte yıllık 5.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Aralık ayına kadar dinlenmek istediğini ileten teknik adamdan ücretinde indirim de talep etti.

FATİH TERİM MASADA!

Yönetimin, önündeki diğer isim Okan Buruk. 2020'de Başakşehir'i şampiyon yapan, sonraki sezonun ortasında görevinden ayrılan 48 yaşındaki teknik adam sarı-kırmızılıları çalıştırmayı çok istiyor. Buruk boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu daha önce belirtmişti.

Masadaki sürpriz isim ise dikkat çekici. Kulislerde; Galatasaray camiasının en önemli figürlerinden biri olan Fatih Terim'in önümüzdeki hafta içinde Başkan Dursun Özbek ile bir araya geleceği konuşuluyor.

TORRENT ÜLKESİNE GİTTİ

1 yıl daha sözleşmesi olan Domenec Torrent, yeni yönetim ile görüşmeden tatil için ülkesi İspanya'ya gitti. Önümüzdeki hafta geri dönecek Torrent'in temsilcisinin İstanbul'da olduğu ve yönetim ile bir araya geleceği öğrenildi. Sportif Direktör Pasquale Sensibile de “Yeni yönetimden kimse bana ulaşmadı. 4 aydır da kulüpten kimseyle transfer işleriyle ilgili bir şey konuşmadım” açıklamasını yaptı.