Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Fas asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcusu, takımla kısmi olarak antrenmanlarda yer alacak. Ayrıca Omar'ın operasyonlarının da süreceği belirtildi. Öte yandan kazadan sonra ilk kez Omar’ın yüzünün göründüğü fotoğraf paylaşıldı. Galatasaray'dan Omar ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek.”

Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek. pic.twitter.com/iCjk2v3gl0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 3, 2021

ÇOCUKLARI İÇİN…

Galatasaray’da Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza taraflı tarafsız herkesi derinden yaralamıştı. Üç çocuğu olan Omar, özellikle down sendromu rahatsızlığı bulunan oğlu İbrahim'in havai fişekleri çok sevmesi nedeniyle yılbaşına özel evine düzenek hazırlatmıştı. Çocuklarının uykusunun gelmesi nedeniyle gece yarısını beklemeden fişekleri ateşlemek isteyen başarılı futbolcu, o esnada patlayıcı madde alev alınca iki gözünden de ağır yaralanmıştı.

GEÇEN YAZ TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'ın 17 Ağustos 2020’de transferini KAP'a bildirdiği Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç’te dünyaya geldi. 29 yaşındaki sağ bek, profesyonel futbol hayatına Manchester City’nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord’a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi. Omar Elabdellaoui geçen sezon 10'u Süper Lig'de olmak üzere toplam 13 resmi maçta forma giydi ve bin yedi dakika sahada kaldı.