Galatasaray’ın Barcelona maçı planı: Prestiji kurtar, vitrine çıkar!

Galatasaray için yarınki Barcelona sınavı bir maçtan fazlası. Aslan, dünya devi önünde kötü sezonu unutturmak için ter dökerken tribünde de çok sayıda gözlemci oturacak. Yönetim, oyuncu satışından büyük gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, yarın akşam çok zorlu bir sınavdan geçecek. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında dünya devi Barcelona ile karşılaşırken, kötü giden tüm sezonu unutturmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip için ‘prestij' niteliğinde olan bu karşılaşma, bazı futbolcular için ise ‘vitrin' olacak. Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile, bu zorlu maça çok sayıda gözlemci davet etti. İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'dan gözlemciler, Aslan'ın beş oyuncusunu mercek altına alacak.

DERBİDE DE İZLENEBİLİRLER

Victor Nelsson, Marcao, Alexandru Cicaldau, Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu; gözlemcilerin izleyeceği oyuncualar.

23 yaşındaki Danimarkalı stoper, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin; 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, İtalyan ve İspanyolların; 25 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, İtalyan ve Fransızların; 25 yaşındaki Mısırlı forvet, Fransız ve İtalyanların; Türk futbolunun 1998 doğumlu yeni yıldızı ise Fransızların takibinde. Gözlemcilerin iki Barcelona maçının yanı sıra Beşiktaş derbisinde de tribünde olması bekleniyor.

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