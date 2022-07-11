Galatasaray’ın sponsoru Marcao

Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao'nun satışı dört transfere yetti, yenileri yolda... Galatasaray’da takviye sırası ön liberoya geldi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray dış transferde ince eleyip sık dokurken, maliyetler için bulunan kaynak, yönetimi rahatlattı. Sarı-kırmızılılar, uzun uğraşlar sonrası Marcao'yu Sevilla'ya bonuslarla 14 milyon Euro'ya sattı. İlk planda bu paranın peşinatı olarak gelecek 12 milyon Euro ise şimdiye kadar yapılan ve toplam tutarı 10.8 milyon Euro olan 4 transfere fazlasıyla yetti. Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda takviyelere devam edecek. Sıra ön libero takviyesinde.

GUEYE İPLERİ KOPARDI

Takımın defansif yönünü güçlendirirken hücuma da hızlı çıkaracak oyuncu arayışlarında öne çıkan isimler İdrissa Gueye ve William Carvalho. Sarı-kırmızılılar, şartlar oluşursa bu iki oyuncuyu aynı anda renklerine katmaya çalışacak. Sosyal hayat kaynaklı yaşadığı kriz nedeniyle Paris Saint-Germain ile iplerini koparan Gueye'nin bütçeye uygun bir bonservis bedeliyle transfer edilmesi hedefleniyor. Carvalho'nun ise satın alma opsiyonu ile kiralanması gündemde.