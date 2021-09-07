Galatasaray’ın yeni 6 numarası Aliou Dieng

Galatasaray, El Ahly'ye 750 bin Euro kiralama bedeli ve 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Mısır kulübünden yanıt bekleniyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler kala orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar scout ekibinin tavsiyesiyle yönetim, Mısır'da El Ahly forması giyen Aliou Dieng için harekete geçti. Badou Ndiaye'ye benzeyen oyun stili olan 23 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Cimbom, 750 bin Euro kiralama bedeli ve 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu Mısırlılara sundu.

İSTİKRAR ABİDESİ

Daha önce yapılan girişimlerde kapıyı 8 milyon Euro'dan açan El Ahly'nin bugün kesin yanıtı vermesi bekleniyor. Fatih Terim'in 6 numara mevkisine özellikle istediği Dieng'in transferine sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezon Mısır kulübüyle toplamda 59 maça çıkan Malili futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 12 kez Mali Milli Takımı forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun milli formayla 1 golü bulunuyor.