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Galatasaray’ın yeni transferi Cicaldau İstanbul’a geldi

Galatasaray'ın, transferi için Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

Güncellenme: 12:04, 24/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın yeni transferi Cicaldau İstanbul’a geldi

Romanya’nın Bükreş kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Cicaldau’yu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, “Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak” dedi.

Bu arada havalimanında Covid-19 testi yaptıran Rumen futbolcu, daha önce iki doz aşı olduğu için ülkeye giriş yapabildi. Futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Rumen orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Futbol Galatasaray istanbul kalkan Romanya Sağlık
Yayınlanma Tarihi:11:56,