Gianluigi Buffon: ‘Hayatta yanlışlar yapmak ve bedelini ödemek önemlidir’

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un 43 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, emeklilik tarihi ve son dönemde yaşadıklarına dair önemli açıklamalar yaptı.

The Guardian’dan Nicky Bandini’ye konuşan İtalyan kaleci, “Aklımda gerçekten son bir dur işareti var, bu da Haziran 2023” ifadelerini kullanırken, “Bu olabilecek maksimum tarih. Ama dört ay içinde de oynamayı bırakabilirim” sözleriyle kariyerine nokta koyma sinyalleri verdi.

2017’de futbolu bırakmayı düşünürken, bir yıl sonra PSG’ye transfer olarak yeni bir maceraya atılan Buffon, Neymar ve Mbappe gibi yıldızlarla oynama şansı da buldu. 2019’da ise Juventus’a geri çağırılan 43 yaşındaki kaleci “Hayatta hiçbir şeyin kesin olmadığını öğrendim” diyor.

Geçmişten günümüze birçok önemli konuya değinen yapan Buffon’un keyifli röportajı…

“Karantinanın ilk ayı güzeldi ama…”

Avrupa’da corona virüsü salgınının vurduğu ilk ülke olan İtalya’da yaşadıklarını anlatan Buffon, “Dürüst olmalıyım, karantinanın ilk ayı gerçekten güzeldi. İlk başta, kendime ayıracak zamanım oldu. Bu hayatım boyunca yaşamadığım bir şeydi” dedi.

“Bütün gün eşimle, çocuklarımla birlikteydim. Kendimi hobilerime, okumalarıma ve düşüncelerime adadım. Sahip olacağımı hiç düşünmediğim güzel bir zamandı ve tam olarak tadını çıkardım. Sonra, tabii ki, zaman geçtikçe ağırlaştı. Başka insanların neler yaşadığı hakkında daha fazla düşünüyorsunuz.”

Kalabalık bir apartman dairesine kıyasla, bahçeli büyük bir evde yaşarken karantinada olmanın farklı bir durum olduğunu belirten Buffon, paranın her şeyi iyileştiremeyeceğini söylüyor.

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“Varoluşsal bir mutluluk”

20’li yaşlarının ortalarında depresyonla mücadelesi hakkında samimi itiraflar yapan Buffon, şu ifadeleri kullanıyor: “İyi kalmanıza gerçekten izin veren şeyin varoluşsal bir mutluluk olduğunu düşünüyorum. Yaptığınız şey nedeniyle mutlu olduğunuzu hissetmek. Bir kitap okuduğumda veya bir film izlediğimde ve ondan kendime bir şeyler kattığımda daha iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissettiren yeni bir anlayış kazanmak.”

“Eşim ve çocuklarımla evde olduğumda gerçekten hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir insanım. Her şey hakkında konuşuyoruz ve yeni meraklara ayıracak zamanım var. Büyümeye devam eden bir insan gibi hissediyorum. İyiye mi yoksa daha mı kötüye gittiğimi bilmiyorum. Umarım daha iyi olur. Ama bunu yapmak beni iyi hissettiriyor.”

“Kadere inanan biriyim”

Evdeki yaşam onu bu kadar mutlu ediyorsa, kariyerini bitirme konusunda neden bu kadar zorlandı? 26 yıldır profesyonel olarak oynuyor. Hatta Parma’dan eski takım arkadaşı Enrico’nun oğlu Federico Chiesa ile birlikte oynayacak kadar uzun bir zamandır… En basit cevap, Buffon’un hala futbola sunacağı bir şeyler olduğuna inanması. Amerikan futbolunun hevesli bir takipçisi değil, ancak Tom Brady’nin 43 yaşında Super Bowl’u kazanmasını örnek gösteriyor.

“Yaşımı düşündüklerinde birden bire düşüş yaşayacağımı söylüyorlar. Ben buna inanmıyorum. Ne hissettiğimi biliyorum ve içimdeki hisler ani bir çöküş yaşayacağımı söylemiyor. Kadere inanan biriyim. Juventus bana geri dönme şansı verdiğinde şöyle düşündüm: ‘Madonna! Asla bilemezsin, belki de oraya geri dönmemi gerektirecek bir neden vardır. Yazılacak son bir harika hikaye. Bu yüzden dürüst olmalıyım, bunun bir nedeni de hepimizin sahip olduğu o egoya bağlı.”

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“Onu izleyince ‘Tanrı gerçekten var’ dedim”

Şimdilerde teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Andrea Pirlo ile bağından söz eden Buffon, “Pirlo ile arkadaşlığım çok eskilere dayanıyor” diyerek şöyle devam ediyor: “Ben, Pirlo ve Gattuso 1993’den beri birbirimizi tanıyoruz. Dünya Kupası kazanmak gibi bir yolcuğu birlikte yürümek, ilişkimizi inanılmaz bir seviyeye çıkardı. Dünya Kupsaı kazanarak bir arkadaşlık kuramazsın ama bizde bir bağ yarattı. Asla bitmeyecek ortak bir anlayış verdi.”

Pirlo’nun futbolculuğu döneminde Juventus’a transferi sonrası antrenmanda onu izlediğini ve şöyle düşündüğünü hatırlıyor: “Tanrı gerçekten var.”

Sezon başında Pirlo’nun teknik direktör olarak takımın başına getirildiğinde Twitter’dan bir paylaşım yapan Buffon, “O zaman şimdi size ‘bayım’ mı demeliyim?!?!? Yeni meydan okuma için iyi şanslar Andrea” yazmıştı.

“Dışarı çıktığımızda Gigi ve Andrea olabiliriz”

Eski arkadaşına yeni terimlerle hitap edip edemediği sorulduğunda şu cevabı veriyor: “Yaptığım ilk şey buydu. Başkalarının önünde her zaman “Bay” olacaktır. Bu bir rol meselesi, saygı meselesi, zeka meselesi. Burada olduğumuz sürece onun bir rolü var, benim başka bir rolüm var. Burayı terk ettiğimizde veya birlikte dışarı çıktığımızda, o zaman Gigi ve Andrea olabiliriz.”

Oyuncu-menajer ilişkilerinin kolay olduğunu söyleyen Buffon, aralarındaki geçmişten dolayı birbirlerine karşı ortak bir güven duygusu olduğunu belirtiyor. Pirlo, otobiyografisinde, Dünya Kupası finalindeki penaltı atışları öncesinde Buffon’un gözlerine bakmanın sinirlerini yatıştırdığını yazmıştı.

Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?! In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020

“İşleri batırıp bedelini ödemek çok önemli”

‘Geriye dönüp baktığında kendine söylemek istediğin bir şey var mı?’ sorusunu yanıtlayan Buffon, küçük bir duraklamanın ardından şu ifadeleri kullanıyor: “Evet, kendime verebileceğim bazı tavsiyeler var. Ama nasıl olduğumu hatırlıyorum ve şimdi ne durumda olduğumu biliyorum. Yaşadığım tecrübelere ihtiyacım var. Bazen işleri batırmaya ihtiyacım var. Bir insan asla hata yapmazsa ve bunun bedelini ödemezse, bir şeyleri asla gerçekten anlayamaz.”

“Hayatta bazı hatalar yapmak önemlidir. Hatalarınızın bedelini ödemek daha da önemlidir. Utanma duygusu büyümenin önemli bir parçasıdır. Kendinizi kötü hissetmenize neden oluyor ve sizi düşündürüp durumun farkına varmanızı sağlıyor. Dürüst olmak gerekirse, bir maçta hata yaptığımda berbat hissediyorum. Tamamen perişan bir hale giriyorum. Kendimden maksimum performansı beklemeye alışkınım, bu yüzden işimi mükemmel şekilde yapmazsam büyük bir utanç hissederim.”

“Bu kadar oynayacağımı düşünmemiştim”

Buffon bu sezon pek fazla hata yapmadı. Bunun nedeni, kısmen eskisinden daha az oynaması ve üç yıl önce Paris’e gittiğinde yerini Wojciech Szczesny’ye bırakması. Ancak forma şansı bulabileceği birçok maç var ve İtalya Kupası yarı finali, Şampiyonlar Ligi grupları ve Camp Nou’daki 3-0’lık Barcelona galibiyeti dahil birçok önemli maçta forma giydi.

43 yaşındaki Buffon, son dönemdeki iniş çıkışlara rağmen bu sezon dahil olduğu hiçbir turnuvadan elenmemiş bir takımda yer bulma şansına sahip. En eski arkadaşlarından birinin yönetiminde ve içinde Cristiano Ronaldo’nun olduğu, tüm zamanların en yetenekli isimlerinden oluşan bir takım.

Ve efsane son olarak şunları söylüyor: “Doğrusu… Bu kadar uzun süre oynayacağmı hiç düşünmemiştim. Ama bence bunlar güzel hikayeler.”