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Giresunspor Sportif Direktör Fatih Kavlak ile anlaştı

Giresunspor Kulübü, sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak'ı getirdi.

Güncellenme: 22:35, 05/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Giresunspor Sportif Direktör Fatih Kavlak ile anlaştı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor, Sportif Direktör Fatih Kavlak ile anlaşmaya vardı.

Giresunspor Kulübü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz Sportif Direktör Fatih Kavlak ile anlaşma sağladı. Kulübümüzde Futbol Direktörü olarak görev alacak olan Fatih Kavlak’ın kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Giresunspor camiası olarak kendisine hoş geldin diyor. Kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz.”

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Yayınlanma Tarihi:22:33,