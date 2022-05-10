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Giresunspor’da ayrılık

Giresunspor, Ibrahima Balde ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu.

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Giresunspor’da ayrılık

Süper Lig’de kalmayı garantileyen GZT Giresunspor'da, takım kaptanı Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Balde ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Balde'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.

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