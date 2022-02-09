Giresunsporlu Younousse Sankhare: ‘Güvenliğim için endişeliyim’

Giresunspor'un futbolcusu Younousse Sankhare'nin Fransa basınına verdiği röportaj olay yarattı. Giresun'da başkan tarafından tehdit edildiğini söyleyen Sankhare, elektrik ve internetinin kesildiğini iddia etti. Giresunspor'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’un sezon başında transfer ettiği Younousse Sankhare, Fransa’nın ünlü gazetesi L’equipe’e şok edici bir röportaj verdi.

32 yaşındaki futbolcu, Giresun’da yaşadıklarıyla ilgili olay yaratan iddialarda bulunurken, “Evimde elektrik yok. Telefonumu arabada şarj ediyorum. Güvenliğimden endişeliyim” ifadelerini kullandı. Kulüp yönetimiyle arasında sorunlar olduğunu söyleyen Sankhare, “Sportif Direktör dairemi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olabilecek her türlü baskıyı yapıyorlar. Başkan açıkça tehdit etti” dedi.

sozcu.com.tr olarak görüşünü almak istediğimiz Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, hukuki bir süreç olduğu için açıklama yapmak istemediğini ve konuyla ilgili olarak kulüpten resmi bir açıklama geleceğini belirtti.

İşte Sankhare’nin açıklamaları:

“BAŞINA GELECEKLERDEN SORUMLU DEĞİLİM DEDİ”

“Bazen güvenlik olmuyor ve tesislere tek başına gitmek zorunda kalıyorum. Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor. Güvenliğim için endişeleniyorum, sakin değilim. Başkan bana ‘Taraftarlar sana çok kızgın. Bundan sonra başına gelebileceklerden ben sorumlu değilim’ dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum.”

“EN BÜYÜK KORKUMUZ…”

Öte yandan Sankhare’nin avukatı şu ifadeleri kullandı: “Onu göndermek için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını gördük. Bu şizofrenik bir davranış. Başkan Sankhare’nin adresini taraftara açıklayabileceğini söyledi, ki en büyük korkumuz da bu olur. Ona halka açık yerlerde dolaşmasını, asla yalnız kalmaması gerektiğini söyledim. Büyükelçilikle temas kurduk ve bekliyoruz.”

PSG altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Sankhare, daha önce Dijon, Guingamp, Lille, Bordeaux, CSKA Sofia ve Panathinaikos takımlarında forma giydi. Sezon başında Giresunspor’a transfer olan Sankhare, 9 maçta yer aldı.

GİRESUNSPOR’DAN AÇIKLAMA

Süper Lig ekibi Giresunspor, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız.”