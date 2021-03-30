Göztepeli Alpaslan Öztürk’ün Milli Takım’a seçildiği an verdiği tepki gündem oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım’da Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, karşılaşma öncesi aday kadroya dahil edildi.

Mücadele öncesi, savunma hattında eksik yaşayan Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’in kararıyla, Göztepe’nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk takıma çağırıldı.

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MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım daveti alan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun haberi aldığında yaşadığı büyük sevinç kameralara takıldı.

Göztepe Kulübü, Alpaslan Öztürk’ün milli takım için telefon aldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcunun mutluluktan havalara uçtuğu görüldü.

TESİSLERE GİRİŞTE ÖĞRENDİ

Alpaslan Öztürk’ün yaşadığı sevinç ise Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’nde yer alan güvenlik kameralarına yansıdı. Göztepe Spor Kulübü de Alpaslan Öztürk’ün sevincini sosyal medya aracılığıyla futbolseverlerle paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde telefonla konuşurken tesis binasına giriş yapan Alpaslan Öztürk’ün aldığı haberle sevince boğulduğu görülüyor.

Daha önce bir kez A2 Milli Takımı’nda boy gösteren Alpaslan Öztürk’ün kameralara yansıyan o görüntüleri sosyal medyada da büyük gündem oldu. Futbolseverler Letonya karşısında şans verilmesi halinde ilk kez forma giyecek milli futbolcuya başarı dileklerinde bulundu.