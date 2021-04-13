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Göztepeli Titi, Galatasaray maçı öncesi sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, Galatasaray maçından öncesi sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı aldı.

Güncellenme: 12:42, 13/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Göztepeli Titi, Galatasaray maçı öncesi sözleşmesini feshetti

Süper Lig’de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen Brezilyalı stoper Titi, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya’da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Ancak yönetimin Titi’nin bu isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi’nin de tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

Göztepe’ye 2018-2019 sezonunda Bursaspor’dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi.

Sarı-kırmızılılarla toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.

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Brezilya Bursaspor Cumartesi Futbol Galatasaray Göztepe Hatayspor oyuncu Süper Lig Titi transfer
Yayınlanma Tarihi:12:20,