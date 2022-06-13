Gururlu ve umutluyuz! Millilerin bir hedefi var

A Milli Takım, Uluslar C Ligi'nde zayıf rakipleri karşı oynasa da oynadığı futbol ve sistemiyle güven verdi.

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A Milli Takım, Uluslar C Ligi'ndeki görüntüsüyle sınıfı geçti. Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarını rahat kazanan Ay-Yıldızlı ekip, genç kadrosuyla geleceğe umut saçtı. Milliler, 3 maçta ağları 12 kez havalandırıp kalesini gole kapattı. Bu karşılaşmalarda rakipleri Türkiye'nin kalesine isabetli bir şut bile çekemedi.

C Ligi'nde oynayacağı tüm maçları gol yemeden kazanma hedefinde emin adımlarla ilerleyen Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne dönmek için geri sayıma başladı. Bu arada A Milli Takımımız, dün İzmir'e geçti. Yarın Litvanya ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.