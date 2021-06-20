Haris Seferovic’in A Milli Takım’a attığı gol tarihe geçti! En erken…

EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile kozlarını paylaşan A Milli Futbol Takımımız, gruplardaki en iyi 3. takım olarak üst tura yükselme hayali kuruyordu ancak, bu plan maçın henüz başında yerle bir oldu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında ceza sahamızın dışında topla buluşan Haris Seferovic, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekti. Savunmacımız Merih Demiral müdahale etmekte gecikirken, Seferovic’in köşeye giden şutu ağlarla buluştu. Opta’nın verilerine göre bu gol aynı zamanda Avrupa Şampiyonası tarihimizde yediğimiz en erken gol olarak kayıtlara geçti (5:39).

Golden sonra morali iyice bozulan millilerimiz 26. dakikada bu kez Xherdan Shaqiri’nin golüne engel olamayınca skor 2-0’a geldi.

YANN SOMMER’İ GEÇEMEDİK

İsviçre’nin golleriyle oyundan düşen A Milli Takımımız, zaman zaman rakip kalede tehlikeli olsa da kaleci Yann Sommer’i geçmeyi başaramadı.