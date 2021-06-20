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Haris Seferovic’in A Milli Takım’a attığı gol tarihe geçti! En erken…

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşılaşan Türkiye, karşılaşmanın 6. dakikasında yediği golle tarihi tersten yazdı...

Güncellenme: 20:12, 20/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Haris Seferovic’in A Milli Takım’a attığı gol tarihe geçti! En erken…

EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile kozlarını paylaşan A Milli Futbol Takımımız, gruplardaki en iyi 3. takım olarak üst tura yükselme hayali kuruyordu ancak, bu plan maçın henüz başında yerle bir oldu.

Haris Seferovic’in gol sırasındaki vuruşu | Foto: Reuters

Karşılaşmanın 6. dakikasında ceza sahamızın dışında topla buluşan Haris Seferovic, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekti. Savunmacımız Merih Demiral müdahale etmekte gecikirken, Seferovic’in köşeye giden şutu ağlarla buluştu. Opta’nın verilerine göre bu gol aynı zamanda Avrupa Şampiyonası tarihimizde yediğimiz en erken gol olarak kayıtlara geçti (5:39).

Golden sonra morali iyice bozulan millilerimiz 26. dakikada bu kez Xherdan Shaqiri’nin golüne engel olamayınca skor 2-0’a geldi.

Xherdan Shaqiri’nin plasesinde, kaleci Uğurcan Çakır çaresiz kaldı | Foto: Reuters

YANN SOMMER’İ GEÇEMEDİK

İsviçre’nin golleriyle oyundan düşen A Milli Takımımız, zaman zaman rakip kalede tehlikeli olsa da kaleci Yann Sommer’i geçmeyi başaramadı.

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A Milli Takım Avrupa Euro EURO 2020 Futbol İsviçre Reuters Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:42,