Hatay Stadı artık Hatayspor’un

2016 yılında temelleri atılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, resmen Atakaş Hatayspor Kulübü’ne devredildi. Bordo-beyazlı ekip artık maçlarını yeni stadyumunda oynayabilecek.

Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasında; “Hatayspor 3. Lig’den Süper Lig’e çıkıp nasıl mücadele ediyorsa bundan sonra ki amacımız da Hatayspor’u Avrupa’da temsil eder duruma getirmek. Bu statta heyecanımız, hevesimiz daha da netleşir. Tek eksiğimiz kaldı. Arazi kiralayacağız, 20 dönüm daha Orman Genel Müdürlüğü’nden arazi kiralarsak Hatayspor’a güzel bir tesis yapıp çalışmalarına devam edecek. Bugünkü imza töreni de tarihe atılan imzadır. 5 yıl önce üçüncü lige düşmekte olan bir takımın başarısı ve bu başarıyı taçlandıran 25 bin kişilik bir stat. Bir daha ki imza töreninde inşallah Hatayspor tesislerinin imzasını atarız” ifadelerini kullandı.