Hikmet Karaman ve Yılmaz Vural’dan Avrupa Süper Ligi yorumu!

Dünya ve Avrupa futbolu ‘Avrupa Süper Ligi’ projesinin resmen duyurulmasıyla büyük bir çalkantı yaşarken, ülkemizdeki takımlar şimdilik konuya uzaktan bakmayı tercih ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ise, son yaptığı paylaşımda “Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz” diyerek organizasyona destek vermediğini resmen duyurdu.

Avrupa’nın önde gelen takımlarının UEFA organizasyonlarından ayrılarak kendi liglerini kurma hamlesi sonrasında, duayen isimlerden Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural konuya ilişkin sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

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HİKMET KARAMAN: BU BİR POKER

“Bu takımların hepsi Avrupa’nın en büyük takımları. UEFA ve FIFA futbolun patronları. Ama esas emekçiler kulüpler. Türkiye’de kulüpler yayın sözleşmesinde kulüpler olarak yer almak istiyoruz dedi. Yeni sezon anlaşmasını TFF ve Kulüpler Birliği birlikte yapacak. Türkiye’de kulüpler neden bunun içinde olmak istedi? Bu pastadan gerçek payı almak istiyorlar. Dünya ve Avrupa da bunu istiyor.”

“DOĞRU BULUYORUM”

“Bu turnuvaya katılan kulüpleri Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’ndan men edebilirler. Bütün futbol federasyonları UEFA’ya bağlı. Bunun karşısında onlar da kendi liglerini kurmak isteyebilirler. Ama bu bir poker, bu bir restleşme. Biliyorsun ülkemizde de restleşmeler oluyor, sonra uzlaşılıyor. UEFA inanılmaz derecede paralar kazanıyor. Kulüpler de haklarını istiyor. Ben kulüplerin haklarını aramasını doğru buluyorum.”

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YILMAZ VURAL: “DİĞERLERİ HİZMETKÂRI DEĞİL”

“Bu bir FIFA-UEFA organizasyonu değil. Bu organizasyona karşı tepki oluşuyor. Bunu neden yapmak istediler? Amaçları daha fazla para kazanmaksa, diğerleri onların hizmetkârı değil ki. Onlar zaten UEFA yüzünden bu kadar paralandılar. Hep Şampiyonlar Ligi oynadılar, finallere geldiler, kazandılar. Oradan aldıkları dünya paralarla bu hâle geldiler.”

“BÜYÜK BİR SAÇMALIK”

“Bu tarafta çok sevimsizleştirecek işi. İnsanlar o takımları görmek için genelde Şampiyonlar Ligi’ne ilgi duyuyordu. Kendi organizasyonlarını yaparlarsa futbolun geleceğini olduğu gibi ikiye bölüyorsunuz. Dünya şampiyonası düzenleyeceklerini söylüyorlar kendi aralarında. Bu tamamen büyük bir saçmalık. Futbolu artık zenginler oynayacak, fakirler seyredecek. Kendi organizasyonlarına sahip çıkmaları lazım. Yıllardır UEFA yönetiyor şimdi başka bir grup daha mı çıkacak? Bakalım zaman neyi getirecek, ama ben bunun uygulanabileceğini düşünmüyorum.”

Haber: Alican Özcan