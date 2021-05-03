Hikmet Karaman’dan tepki: ‘Sıkıştın taca hat, böyle hata yapma’

Süper Lig 39. haftasında Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman maç sonu açıklamalar yaptı. Son dakikalarda yedikleri golde bariz hataları olduğunu söyleyen Karaman, ligin bitimine kısa süre kala işlerini zora soktuklarını dile getirdi.

Hikmet Karaman’ın maç sonu açıklamaları:

“1-0’ı bulduk, 2-0’ı yapacak pozisyonları da bulduk. 2-2’nin gelmesi gerekiyordu. Erken sarı kartlar gördük. Özellikle stoper bölgesinde. Ama ilk 3 sarı kartta oyuncular mücadele gücünde daha dikkatli oluyor. Her maçtan önce 11’e 11 tamamlayalım diyoruz. Genele baktığında ilk devre 2-0 içeri girebilecek pozisyonlarımız var.”

İlginizi Çekebilir Başakşehir nefes aldı, Ankaragücü'nü ateşe attı: 1-2

“SIKIŞTIN TACA AT”

“İkinci yarı başladığında da maç 1-1 olmuş, 88. dakikada pozisyon yok. Orada sıkıştın taca at. Ceza sahası içinde yaptığımız bir hata maçı kaybetmemize neden oldu. Halbuki buradan aldığımız 1 puan bizi 1 galibiyet belki 1 beraberlikle ligde tutacaktı. Şimdi iki maçta galip gelmemiz gerekecek belki. Öyle bir sıkıntıya soktuk kendimizi.”

“RAKİP BERABERLİĞE RAZIYDI”

“Oyuncular bizim oyuncularımız. Lobanidze’nin Paintsil’in gelmesi avantaj oldu. Haftaya iki kişi daha gelecek. Fevkalade üzgünüz. Üç puanı hak etmesek de, yenilgiyi de hak etmedik. Rakip beraberliğe bile razı. Ayağımızdaki topu adama verdik. Fernandes de o vuruşu yapacak kapasitede. Önümüzde çok önemli bir maç var. Üç puanı hanemize kaydedip Kasımpaşa maçıyla final yapabiliriz. Son maça bırakmadan. Buradaki beraberlik büyük avantaj tanıyabilrdi bize. Çünkü Başakşehir rakiplerimizle de oynayacak. Rakiplerin kendi aralarında oynayacağı maçlar da var. Bari yaptığımız hatayla 1 puanı bıraktık.”

“BÖYLE BASİT HATA YAPMA”

“Beşiktaş maçından beri zaman zaman 4-5 önemli oyuncuların eksikliğini hissediyorsun. Ama artık burada değiliz. Önce kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Maçı 1-1 bitir. Böyle basit hata yapma. İşi bundan sonraki maçlarda 3 maçın 2’sini galip getirmeye soktuk. Bir galibiyet bir beraberlikle önümüze bakabilirdik. Tehlike bölgesinin dördüncü takımı olduk. Mücadelemizi sürdüreceğiz. İlk gol de şanssız. Oraya çarptı, buraya çarptı vurdu gol oldu. İkinci yediğin gol de top bizdeyken. Mağlup olduk bundan sonra iki maçı kazanacaksın başka yolu yok.”