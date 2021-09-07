Hollanda karşısında tel tel dökülen A Milli Takım’da Şenol Güneş tepkisi…

Hollanda karşısında ilk yarıda yediği 3 gol ve kırmızı kartla yıkılan A Milli Takım'da büyük bir kâbus yaşanıyor. Johan Cruijff Arena’da ortaya koyulan kötü futbol sonrası sosyal medyada isyan vardı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ karşısında şok bir kayıp yaşayan, daha sonra Cebelitarık'ı 3-0'la geçen milliler, G Grubu'nun 6. maçında Hollanda'ya karşı adeta döküldü. Henüz maçın başında yenilen gol ve art arda yapılan hatalar sonrasında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan millilerde eleştirilerin odak noktası teknik direktör Şenol Güneş oldu.

EURO 2020’deki hezimetin ardından Dünya Kupası Elemeleri’nde de performansını gözle görülür şekilde düşüren ay yıldızlıların Hollanda karşısındaki vasat oyunu herkesi isyan ettirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

55’inci saniyede Davy Klaassen’in golüyle geriye düşen ve kırılmalar yaşayan Türkiye, Çağlar Söyüncü’nün kırmızı kartıyla ve Depay’ın arka arkaya bulduğu 3 golle büyük bir kâbusun içine düştü. 3-0 geride kapatılan ilk yarının ardından ikinci yarının hemen başında Depay’ı yine tutamayan milliler 4. golü ağlarında gördü.

Hayal kırıklığı yaşayan futbolseverler sosyal medyada Şenol Güneş’i istifaya davet etti. Mücadeleyi tribünlerde izleyen gurbetçi seyirciler de Şenol Güneş için ‘istifa’ sloganları attı.

İşte Hollanda-Türkiye maçında yapılan yorumlar;