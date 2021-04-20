İki penaltı kaçtı Karagümrük ve Göztepe puanları paylaştı: 1-1

Süper Lig’in orta sıralarında yer alan Fatih Karagümrük ve Göztepe, 36. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 32. dakikasında Mevlüt Erdinç’in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Karagümrük, 45+2’de farkı ikiye yükseltme şansını değerlendiremedi. İlk golün asistini yapan Alassane Ndao, penaltı vuruşunda kaleci Arda Özçimen’i geçemedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

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İkinci yarıda beraberlik için yüklenen konuk ekip Göztepe, 69. dakikada Cherif Ndiaye’nin penaltı vuruşunu kaleci Aykut Özer’e nişanlamasıyla önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ancak 84. dakikada tecrübeli sol bek Berkan Emir’in attığı golle skor 1-1’e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki ekip sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe puanını 47, Karagümrük ise 50 yaptı. Karagümrük ligde bir sonraki maçında Trabzonspor’a konuk olurken, Göztepe ise, BAY geçtikten sonra bordo mavili ekiple kendi evinde karşılaşacak.