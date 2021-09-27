İmkansız değil! Beşiktaş eksiklere rağmen umutsuz olmamalı…

Siyah-beyazlıların rakibi Ajax, şu ana dek zayıf takımlarla karşılaştı. 30 gol bu yüzden belirleyici değil. Kara Kartal, Hollanda’da “Bekle, sabırlı ol ve rakibinin açığını bekle” taktiğiyle oynamalı.

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Ajax maçı öncesi Galip Ercan Öztürk siyah beyazlıların son durumunu ve rakibini değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Ajax maçı öncesi karamsar bir hava var. Hollanda ekibi Erik Ten Hag ile sezona iyi bir giriş yaptı ve 7 maçta 30 gol atıp kalesinde sadece 1 gole geçit verdi. Ancak kırmızı-beyazlıların ligde kendisinden son derece zayıf rakiplerle oynadığını, bir nebze güçlü Twente deplasmanında takıldığını ve Süper Kupa'da da PSV'ye 4-0 kaybettiğini unutmamak gerek.

KİLİT ADAM BERGHUİS OLACAK

AJAX'TA esas dikkat edilmesi gereken nokta 4-2-3-1 dizilişinde 3'lü orta sahanın solunda oynayan Tadic ve ortadaki Berghuis. Sağ bekte görev yapmasına karşın sezona 4 gol, 3 asistle giren Mazraoui sık sık ileri çıktığı için geride boşluk bırakıyor. Hollanda şampiyonu, hızla hücuma yönelip rakibinin işini bir an önce bitirme planıyla sahaya çıkıyor. Ancak bu hem savunma zaaflarına ve kontratak yemeye yol açıyor.

GENÇ RIDVAN’IN ÇOK İŞİ VAR

SİYAH-beyazlıların, Ajax deplasmanında ataktan önce top çevirmesi ve ileri uzun paslarla kanatlardan yüklenmesi gerekiyor. Orta sahada De Souza'ya top tutma, Mazraoui ve Antony'yi durdurma konusunda Rıdvan'a büyük iş düşecek. Siyah-beyazlıların, takımın beyni Berghuis'i etkisiz hale getirmesi şart. Bu oyuncuyu savunacak futbolcunun, tecrübeli yıldızı bir an bile boş bırakmaması gerekiyor.

SAĞDAN YÜKLENMELİ

CEZASI sona eren Rosier'in ve önünde sağ kanatta oynayacak isim, Ajax'ın sol beklerinin zaaflarından faydalanabilir. Daley Blind artık 31 yaşında, alternatifi Tagliafico da iki sezonun öncesine göre büyük düşüş yaşıyor. Zira PSV'ye 4-0 kaybedilen maçta kırmızı görerek takımını yakmıştı. Beşiktaş sabırlı oynayıp, pas isabet yüzdesini yüksek tutup rakibinin hata yapmasını beklemeli. Erken bulunacak bir gol de kâbus bekleyenlere bayram yaşatabilir.