İngiltere’de gündem yine VAR! Mbaye Diagne’nin golü…

Türkiye ve dünya futbolunda VAR kararıyla ofsayt olduğu için iptal edilen ve tartışmalara neden pozisyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın içinde tanıdık bir isim var: Mbaye Diagne.

Premier Lig’de Southampton’ı konuk eden West Bromwich Albion, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir galibiyete imza attı. Ancak maçın 4. dakikasında Diagne’nin attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesi tartışmlaları da beraberinde getirdi.

Maç yayını sırasında gösterilen ofsayt çizgisinde Diagne’nin ön tarafta olduğu gözükse de, WBA cephesi VAR odasının doğru bir çizgi çekmediğini öne sürdü.

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İlk yarının sona ermesinin ardından Sky Sports’ta yapılan programda, saha kamerasının yanlış konumlandırılması nedeniyle net bir ofsayt çizgisi çekilemediği ve Diagne’nin ofsaytta olduğu kararı ortaya çıktı.

WBA oyuncusu Darnell Furlong’un vuruşu sırasında takım arkadaşları Kyle Bartley ve Mbaye Diagne’nin yanı sıra Southampton savunmacısı Jannik Vestergaard’ın pozisyonu kafa karışıklığına neden oldu. Birçok açıdan Bartley’in ofsaytta olduğu net şekilde görünürken, Diagne’nin o sırada geride olduğu iddia edildi.

Sky Sports yorumcusu Don Goodman, “Diagne’nin sarı kramponları var, bu yüzden her iki kramponu da net görebiliyoruz. Vestergaard’ın arka ayağı açık şekilde Diagne’nin gerisinde görünüyor. Bu durumu gerçekten anlamıyorum” dedi.

Bir başka Sky Sports yorumcusu eski WBA forveti Kevin Campbell ise, “Dürüst olmak gerekirse, bu harika bir goldü. Utanç verici bir pozisyon” ifadelerini kullandı.