İngiltere’ye İskoçya engeli | EURO 2020 D Grubu

EURO 2020 D Grubu’nda kupanın favorilerinden İngiltere, İskoçya ile karşılaştı. Wembley’de oynanan mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı: 0-0. İlk maçta Hırvatistan’ı yenen İngiltere, kadro kalitesi olarak üstün olduğu rakibinin kalesinde maç boyunca sadece iki isabetli şut bulabildi.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ikinci yarıda oyuna Grealish ve Rashford’u alsa da İngiliz taraftarların beklediği galibiyet golü gelmedi.

Bu maçın ardından Çekya 4 puanla lider, aynı puana sahip İngiltere 2. sırada yer aldı. 1 puanlı Hırvatistan 3, puanla tanışan İskoçya da 4. sırada son maçlara girdi.

D Grubu'ndaki son maçlar Salı günü 22.00'de başlayacak. Çekya ile İngiltere, Hırvatistan ile İskoçya karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir Hırvatistan ile Çekya yenişemedi | EURO 2020 D Grubu

STONES DİREKTEN DÖNDÜ

12. dakikanın ilk saniyelerinde İngiltere gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Stones çok iyi yükseldiği topta kafa vuruşunu yaptı ancak direğe takılan top oyuna geri döndü.

PICKFORD GOLE İZİN VERMEDİ

30. dakikada İskoçya, İngiltere kalesinde tehlikeli oldu. Tierney’in sol kanattan yaptığı ortada O’Donnell’ın köşeye giden sert şutunu kaleci Pickford çeldi. Havalanan topta Che Adams’ın kafa vuruşu auta gitti.

REECE JAMES ÇİZGİDEN ÇIKARDI

63. dakikada İskoçya öne geçmek adına gole çok yaklaştı ancak Reece James izin vermedi! Lydon Dykes’ın vuruşunda arka direkteki James kaleye doğru giden topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak İskoçya’nın golüne engel oldu.