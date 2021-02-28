Inter zirvede yalnız kalmaya devam ediyor

İtalya Serie A’nın 24. haftasında Inter, sahasında Genoa’yı konuk etti. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadeleyi lider Inter 3-0 kazanarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

1. dakikada Lukaku’nun golüyle öne geçen Inter, 69’da Darmian’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. İtalyan sağ bekin attığı golün asistini de formda bir sezon geçiren Lukaku yaptı. Belçikalı forvet bu sezon oynadığı 23 Serie A maçında 18 gol atıp, 6 asist yaptı.

Maça noktayı koyan isim 76’da oyuna girip 77’de fileleri sarsan Alexis Sanchez oldu. Şilili oyuncu bu sezon 3. golünü atarken, ligde 28 Kasım’dan bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Inter 56 puanla liderliğini sürdürdü. Genoa ise 26 puanda kaldı. Serie A’nın 25. haftasında Inter deplasmanda Parma ile karşılaşacakken, Genoa evinde Sampdoria’yı konuk edecek.