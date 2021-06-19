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İspanya, Polonya engelini aşamadı, işi zora soktu: 1-1 | EURO2020 E Grubu

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında Polonya ile karşılaşan İspanya öne geçtiği maçta fırsatları değerlendiremeyince karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı ve üst tura çıkma şansını zora soktu. Polonya ise mucize bekleyecek...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:56, 19/06/2021
Spor HaberleriFutbol
İspanya, Polonya engelini aşamadı, işi zora soktu: 1-1 | EURO2020 E Grubu

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında Polonya’yı ağırlayan İspanya, Sevilla’daki maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve Son 16’ya kalma şansını gruptaki üçüncü maça bıraktı.

Maçın 25. dakikasında Alvaro Morata’nın golüyle 1-0 öne geçen İspanya, ilk yarıyı önde tamamladı. Ancak 54. dakikada Robert Lewandowski’nin kafa golüyle Polonya skoru 1-1’e getirdi.

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Dakikalar 58’i gösterdiğinde ‘VAR’ uyarısıyla penaltı kazanan İspanya, vuruşu kullanan Gerard Moreno’nun direğe takılması nedeniyle öne geçme şansını değerlendiremedi.

İlerleyen dakikalarda da birçok fırsatı harcayan İspanyol futbolcular, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Grupta 3. sırada yer alan İspanya puanını 2 yaparken, son sıradaki Polonya ise ilk puanını aldı. İspanya gruptaki ilk maçında İsveç ile 0-0 berabere kalmış, Polonya ise Slovakya’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Son maçını 23 Haziran’da Slovakya karşısında oynayacak olan İspanya’nın, gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Aynı gün İsveç ile karşılaşacak olan Polonya ise mucize bekleyecek.

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