İspanya’dan Kosova’ya saygısızlık! Ülkenin adını küçük harfle yazdılar

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü hafta maçında İspanya, Kosova’yı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maç sırasında ve öncesinde yaşananlar eşleşmeye damga vurdu.

Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan ülkeler bloğunda bulunan İspanya’da maçı canlı olarak ekranlara getiren resmi yayıncı, büyük bir skandala imza attı. Maçın İspanyol rejisi, hükümetin tanımadığı Kosova'nın takım adı kısaltmasını ‘kos’ olarak küçük harflerle yazdı. Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi’nin de formasını giydiği Kosova Milli Takımı’na yapılan bu saygısızlık futbolseverler tarafından tepki gördü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada çok tepki çeken o görüntünün ardından bir başka detay daha ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu’nun maç öncesinde yayınlanan anons görselinde de Kosova’nın adını küçük harflerle yazdığı görüldü. Milli maçta yaşananlara Kosova halkı da büyük tepki gösterirken yapılan saygısızlık nedeniyle diplomatik bir krizin yaşanabileceği aktarıldı.

BASIN TOPLANTISINDA DA KOSOVA İSMİNİN KULLANILMAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Maç öncesi düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes’in de yer aldığı basın toplantısında da benzer bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında ‘Kosova’ isminin kullanılmaması nedeniyle yaşanılan gerginlik karşılaşma öncesi soğuk rüzgarlar estirmişti. İspanyol muhabirin ‘Takım hocasına soruyorum’ demesinin ardından Kosova teknik heyeti ‘Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?’ diyerek ısrarcı olmuştu.

B grubunda oynanan maçı 3-1 kazanan İspanya puanını 7’ye yükselterek liderliğini korurken, Kosova ise puansız şekilde grubun dibine demir attı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Dani Olmo, 36. dakikada Ferran Torres ve 75. dakikada Gerard Moreno kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 70. dakikada Besar Halimi’den geldi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA İSPANYA KOSOVA MAÇI YANSIMALARI:

İspanya’nın Kosova’yı tanımama tercihini anlayabiliyorum, ülkedeki Bask ve Katalanların aynısını talep etmesini düşünerek. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ sebebiyle Kuzey Kıbrıs’ı tanımama tercihi gibi. Ama Kosova ismini yok saymak, KOS’u bile küçük harfle yazmak utanç verici. pic.twitter.com/12A8Wk69io — Rıdvan Aksu (@ridvanaksu) March 31, 2021

Tanımıyorsanız maça da çıkmasaydınız? https://t.co/jS6hCIaPxj — BBO Sports (@bbosports) March 31, 2021

kosova'nın bağımsızlığını tanımayan, eğer tanırsa katalonya'nın kendisinden ayrılmasının meşrulaşacağını hesap eden ispanya televizyonu, futbol maçında kosova'nın kısaltılışını küçük harfle yazmış. devlet bahçeli dünya'yı yönetiyor. https://t.co/OtrscQ5jwp — kralın kulakları (@esek_kulaklari) April 1, 2021