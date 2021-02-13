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İstanbulspor uzatmada yıkıldı

Zirve mücadelesi veren İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu.

Güncellenme: 18:45, 13/02/2021
Haberler Futbol
İstanbulspor uzatmada yıkıldı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u maçın ikinci yarısında bulunduğu iki golle mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle Bandırmaspor puanını 30’a yükseltirken, İstanbulspor 40 puanda kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Çetin, Emrah Ünal, Ali Can Alp

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Doğan Can Davas dk. 72), Mickael Pote (Mehmet Yiğit dk. 90+4) , Michel Landel, Onur Akbay, Hakan Bilgiç (Yonathan Del Valle dk. 46), Selçuk Alibaz (Taha Yalçıner dk. 77), Emir Halilovic, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Gabriel Torje (Ruben Rayos Serna dk. 72)

Yedekler: Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington Ferreria Nascimento, Eslem Öztürk (Koray Kılınç dk. 90+4), İbrahim Yılmaz (İbrahim Yılmaz dk. 73), Onur Ergün, Patrick Etoga Atchom, Valon Ethemi (Levent Ayçiçek dk. 73), Kerem Baykuş (Uygar Mert Zeybek dk. 75), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kristal Abazaj

Yedekler: Marın Ljubic, Mehmet Yeşil, Ali Dere, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Patrick Etoga Atchom (dk. 62) (İstanbulspor), Selçuk Alibaz (dk. 73), Ruben Rayos Serna (dk. 90+2) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Selçuk Alibaz, Emir Halilovic, Onur Akbay (Bandırmaspor), Valon Ethemi (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 33′ Kerem’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eslem'in şutu auta çıktı.
  • 56′ Gökhan kaşı karşıya pozisyonda Abazaj'ın vuruşunu uzaklaştırdı.
  • GOL! 62′ İstanbulspor’un kullandığı kornerde topa kale önünde yükselen Atchom kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1
  • 67′ Ethemi’nin ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşu Gökhan çeldi.
  • GOL! 73′ Selçuk'un ceza sahasının dışından içeri yolladığı top Alperen'in bakışları arasında filelerle buluştu. 1-1
  • GOL! 90+2′ Del Valle ile başlayan kontra atakta Serna plase bir vuruşla topu kalecinin sağından filelere yolladı. 2-1
Michel Landel TFF
Yayınlanma Tarihi:18:40,