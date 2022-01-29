İşte Galatasaray’ın transfer rotası… Orta saha ve kale!

Galatasaray, Wolfsburg’lu Josuha Guilavogui’yi alamazsa B planı olarak Amadou Diawara’ya yönelecek. Dortmund kalecisi Roman Bürki’nin kiralanması için de çalışmalar başladı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da tüm yollar transfere çıkıyor. Yedlin'i gönderen, Luyindama ile de yol ayrımında olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi listesine son bildirim tarihi olan 2 Şubat'tan önce en az iki transferin peşinde koşuyor. Önceliğin verildiği bölge olan 6 numaraya adaylar iki isme kadar indi.

Domenec Torrent, bu bölgenin önemine vurgu yaparken yönetimde doğru isim-uygun maliyet parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Detaylara bakalım…

ÖN LİBERODA FAVORİ: JOSUHA

Sarı-kırmızılı yönetim, defansif orta sahada listeyi düşürdü, favori olarak Wolfsburg'un Gine asıllı Fransız ön liberosu Josuha Guilavogui'yi belirledi. Josuha, bu sezon 21 maçta forma giydi. 31 yaşındaki oyuncu için bir miktar bonservis verilmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı formasını da 7 kez giydi.

ALTERNATİF İSİM: DİAWARA

Galatasaray’ın ön libero için B planı da belli: Amadou Diawara… Josuha'da bir sorun çıkması halinde Roma'da şans bulamayan Gineli ön liberoya teklif yapılacak. Bu futbolcuyla ilgili plan, sezon sonuna kadar kiralanması yönünde. Diawara, bu sezon sekiz maçta forma giyerken son olarak 13 Aralık 2021'de 26 dakika oynadı.

KALEYE SÜRPRİZ ADAY: BÜRKİ

Muslera’nın şubat ayı bitmeden sahalara dönecek olması Galatasaray'ın kaleci arayışlarını öncelik olmaktan çıkarmıştı ancak İsmail ve Fatih'in performansları plan değişikliğine neden oldu. Sarı-kırmızılılar, Dortmund'dan Roman Bürki'yi gündemine aldı. 31 yaşındaki İsviçreli eldivenin kiralanması için girişimlere başlandı.

GEDSON’DA SORUN ARACILAR

Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana Gedson Fernandes için devrede ancak iş çıkmaz noktaya doğru yaklaşıyor. Edinilen bilgiye göre Benfica ile Galatasaray arasındaki kiralama bedeli pazarlıkları, aracılar nedeniyle sürekli farklı yöne gidiyor. Bu nedenle Burak Elmas yönetim, bu transferi ağırdan alıyor.