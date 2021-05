İtalya devi Roma, Jose Mourinho ile anlaştı

Son olarak İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ı çalıştıran Jose Mourinho’nun gelecek sezon İtalya Serie A devi Roma’da görev alacağı açıklandı.

Teknik Direktör Paulo Fonseca’nın 2021-22 sezonunda takımı çalıştırmayacağını duyuran Roma, kısa süre sonra yeni hocasının Jose Mourinho olduğunu bildirdi. 58 yaşındaki teknik adam 3 yıllık anlaşmaya imza atarken, daha önce EURO 2020 için The Sun’da yorumculuk yapacağı açıklanmıştı.

Roma Başkanı Dan Friedkin ve Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin, “Jose Mourinho’yu Roma ailesine katmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Her seviyede kupalar kazanan büyük bir şampiyon olan Jose, iddialı projemize muazzam liderlik ve deneyim sağlayacak. Jose’nin göreve gelmesi, kulüp genelinde uzun vadeli ve tutarlı bir kazanma kültürü oluşturmada büyük bir adım” ifadelerini kullandı.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021