İtalya devi Roma, Jose Mourinho ile anlaştı

Son olarak İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ı çalıştıran Jose Mourinho’nun gelecek sezon İtalya Serie A devi Roma’da görev alacağı açıklandı.

Teknik Direktör Paulo Fonseca’nın 2021-22 sezonunda takımı çalıştırmayacağını duyuran Roma, kısa süre sonra yeni hocasının Jose Mourinho olduğunu bildirdi. 58 yaşındaki teknik adam 3 yıllık anlaşmaya imza atarken, daha önce EURO 2020 için The Sun’da yorumculuk yapacağı açıklanmıştı.

Roma Başkanı Dan Friedkin ve Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin, “Jose Mourinho’yu Roma ailesine katmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Her seviyede kupalar kazanan büyük bir şampiyon olan Jose, iddialı projemize muazzam liderlik ve deneyim sağlayacak. Jose’nin göreve gelmesi, kulüp genelinde uzun vadeli ve tutarlı bir kazanma kültürü oluşturmada büyük bir adım” ifadelerini kullandı.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp — AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021

“SABIRSIZLANIYORUM”

Roma resmi sitesine konuşan Jose Mourinho, şu sözleri sarfetti: “Bu büyük kulübe liderlik etmek ve vizyonlarının bir parçası olmak için beni seçtiklerinden dolayı Friedkin ailesine teşekkür ederim. Sahipler ve Tiago Pinto ile yaptığım görüşmelerden sonra Roma’ya yönelik tutkularının tamamını kavradım. Beni her zaman motive eden aynı tutku ve dürtüye sahipler. Birlikte önümüzdeki yıllarda kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni işi kabul etmeye ikna etti ve gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu arada, Paulo Fonseca’ya en iyi dileklerimi diliyorum ve umarım medya, ancak zamanı geldiğinde daha fazla konuşacağımı takdir eder.”

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’ni iki farklı kulüple (Porto, Inter) kazanan üç menajerden biri olan Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde de benzer bir başarıyı elde etti. Chelsea ile Premier Lig’i üç kez kazanan (2005, 2006 ve 2015) Jose, aynı zamanda İtalya, İspanya ve Portekiz’de şampiyonluklar yaşadı.

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“TUTKUSU BİZİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ”

Roma Genel Müdürü Tiago Pinto da Mourinho’nun göreve gelmesiyle alakalı, “Jose müsait olduğunda, tüm zamanların en büyük menajerlerinden biriyle konuşma fırsatını hemen yakaladık. Jose’nin kazanma arzusu ve oyuna olan tutkusu bizi şaşkına çevirdi. Ne kadar kupa kazanırsa kazansın, öncelikli odak noktası her zaman bir sonrakidir. Her seviyede rekabet edebilecek bilgi, deneyim ve liderliğe sahiptir. Başarılı bir spor projesi oluşturmak için zaman, sabır ve doğru pozisyonlarda doğru insanlar gerektiğini biliyoruz. Jose’nin hem yakın hem de uzun vadeli geleceğimiz için projemiz için mükemmel bir koç olacağından son derece eminiz. Dan ve Ryan Friedkin’in vizyonu ve hırsıyla birlikte yeni bir Roma’nın temellerini atacağız” cümlelerine yer verdi.