Ivan Perisic’ten Fenerbahçe’ye ret!

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'nin, Inter'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hırvat yıldız Ivan Perisic'e teklift bulunduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen Ivan Perisic’in Fenerbahçe’den gelen teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan haberde, Inter’deki geleceği belirsizliğini koruyan ve yüksek maaş talebi nedeniyle takımdan ayrılması gündemde olan Perisic, Fenerbahçe’nin teklifini geri çevirdi. Süper Lig’e gelmek konusunda isteksiz olduğu ifade edilen Perisic, sezon başında da Fenerbahçe ile anılmıştı. Inter’in yüksek maaşı nedeniyle elden çıkarmak istediği 32 yaşındaki kanat oyuncusu, takımda kaldıktan sonra Teknik Direktör Simone Inzaghı ile birlikte kilit oyunculardan biri haline geldi.

GELECEK HAFTA KRİTİK GÖRÜŞME

Sözleşmesi bitecek olan Perisic’i 1 yıl daha takımda tutmak isteyen Inter, maaşta anlaşma sağlanması halinde Hırvat yıldız ile sözleşme imzalayabilir. Deneyimli futbolcuya Ocak ayında Manchester United da dahil olmak üzere Premier Lig’den birçok kulübün ilgisi vardı ancak, Inter’den ayrılmadı.

Inter’de sol bek olarak görev yapmasına rağmen Serie A’da oynadığı 28 maçta 5 gol atıp 4 asist yapan Perisic’in gelecek hafta Inter yönetimiyle tekrar masaya oturması bekleniyor.

Ocak ayında sol beke Robin Gosens’i transfer eden Inter, yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle o mevkide Perisic’e şans verdi.