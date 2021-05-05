Jens Lehmann ırkçı mesajı yanlış kişiye attı! Kovuldu…

Almanya Milli Takımı ve Arsenal’in efsane kalecilerinden Jens Lehmann, skandal bir olaya karıştı. Almanya’da Sky Sports için yorumculuk yapan Dennis Aogo hakkında “reyting zencisi” ifadelerini kullanan Lehmann, Hertha Berlin’deki görevinden kovuldu.

51 yaşındaki Lehmann, WhatApp’tan Dennis Aogo’ya bir mesaj yolladı. Mesajın içeriği Aogo’yla ilgili olsa da, mesajı başka birine yollamak istediği ortaya çıktı. Çünkü Lehmann’ın mesajında, “Dennis sizin reyting zenciniz mi?” sözlerinin yer alması, skandalı gözler önüne serdi. Lehmann’ın bu mesajını Instagram hikayesinde paylaşan Aogo, “Vay canına, ciddi misin? Bu mesaj muhtemelen benim için değildi” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Lehmann’ın yönetim kurulunda görev aldığı Hertha Berlin kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp Başkanı Werner Gegenbauer, “Bu tür açıklamalar hiçbir şekilde Hertha Berlin’in temsil ettiği değerleri yansıtmamaktadır. Her türlü ırkçılıktan kendimizi uzak tutuyoruz” dedi.

“AFFINI DİLEDİM”

Lehmann ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dennis ile telefonda konuştum ve ifademin saygısız durması konusunda affını diledim. Bu olumlu anlamda bir mesajdı. Eski bir milli oyuncu olarak çok bilgili ve harika bir varlığa sahip. Sky’a reyting kazandırıyor” yorumunu yaptı.

Lehmann uzun yıllar Premier Lig’de forma giymiş Alman Milli Takımı’nın efsaneleri arasında bir isim. Kulüp seviyesinde Schalke, Milan ve Arsenal’de görkemli günler yaşadı. Emekli olduktan sonra antrenörlük yapan Lehmann, Alman televizyonlarında yorumculuk kariyerini sürdürüyor. 51 yaşındaki Lehmann, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Hertha Berlin’in yönetim kurulu üyesi olarak Jurgen Klinsmann’ın yerini almıştı.