Jorge Jesus raporu verdi, Fenerbahçe transfer taarruzuna başladı!

Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi transfer taarruzu... Sarı lacivertliler, Jesus'un raporu doğrultusunda Brezilyalı ön libero Fernando’yu listesinin ilk sırasına aldı. Antalyaspor’un genç yerlileri Bünyamin, Doğukan ve Gökdeniz de Kanarya’nın hedefinde...

İrfan YİRMİBEŞ

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Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu en erken açacak takım olan Fenerbahçe'nin transferdeki ilk rotası belirlendi: Antalyaspor.

Sarı-lacivertliler, yeni hocası Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda öncelikli olarak ön libero takviyesi için harekete geçti. İlk hedef Fernando. Jesus'un, aynı dili konuştuğu Brezilyalı oyuncuyu ısrarla istediği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında Antalyaspor'a katılan ve 18 maçta 4 gol, 4 asist üreten Fernando için bonservis artı oyuncu takası önerilecek.

NOKTA ATIŞI TAKVİYE

Sarı lacivertlilerin gündeminde 3 Antalyasporlu daha var. Genç ve yerli oyuncularla kadrosuna takviye yapmayı düşünen Kanarya'da 21 yaşındaki sağ bek Bünyamin Balcı için şartlar zorlanacak.

Sarı-lacivertliler, aynı takımın hücum hattındaki gelecek vaat eden yıldızları Doğukan Sinik ve Gökdeniz Bayrakdar için de anlaşma zemini arayacak. ‘Nokta atışı' transferler için takımda düşünülmeyen oyuncuların takasta kullanılması, böylece kadrodaki şişkinliğin de giderilmesi hedefleniyor.

JESUS’TAN ANDRE FRANCO ÖNERİSİ

Jesus’un F.Bahçe yönetimine önerdiği isimlerden birinin de vatandaşı Andre Franco olduğu öğrenildi. Son olarak Estoril'de forma giyen 24 yaşındaki 10 numara, golcü kimliğiyle ön plana çıkan bir isim. Franco geçen sezon 32 lig maçında 11 gol, 4 asist üretti. Estoril ile kontratı sona erdiği ve bonservisi elinde olduğu için Franco'nun transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.