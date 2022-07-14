Jorge Jesus’un saha içi lideri Willian Arao

Yeni transfer Willian Arao, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un saha içindeki lideri olacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus'un çok istediği bir ismi renklerine kattı: Willian Arao.

Tam bir görev adamı olan merkez orta saha oyuncusu, Portekizli hocanın sisteminde kilit rol üstlenecek. Yüzde 93 gibi çok yüksek bir pas isabet oranına sahip olan 29 yaşındaki ön libero, Flamengo'da görev yaparken stoperlerin arasına girerek, geriden oyun kurma görevini üstlenmiş, top dağıtımı ile takımın öncelikli ‘pas istasyonu' olmuştu.

OYUN ZEKASI ÜST DÜZEYDE

İşte Arao'nun özellikleri ve beklentiler:

Stoperlerden topu alıp oyun kuran, ikinci bölgede takımın sahaya yayılışını sağlayan, oyunu yönlendiren, çevre kontrolü, pozisyon bilgisi ve savunma önü kesiciliği oldukça iyi olan bir isim.

Tek top becerisi ile risksiz ve isabetli paslarla rakip baskısını kırabiliyor. Alanları çok iyi kapatarak yerinde müdahaleler yapıyor. Savunmanın açıklarını da kapatarak, arkasındaki stoperlere yardımcı oluyor.

FLAMENGO TARİHİNE GEÇTİ

Willian Arao; Flamengo tarihinde Leo Mauro (315), Junior (261) ve Zico'dan (249) sonra en çok lig maçına çıkan dördüncü isim (201). Libertadores'te de Junior'dan (47) sonra en çok maça çıkan oyuncu (43). 6'si Flamengo'da 10 kupa kazanırken kariyerindeki 371 maçta 30 gol – 25 asist üretti.