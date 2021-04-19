Jürgen Klopp’tan Süper Lig yorumu: ‘Kim bunu her yıl görmek ister?’

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, kulübünün ayrılıkçı bir Avrupa Süper Lig’i projesine katılma kararına dahil olmadığını söyledi. Liverpool, Avrupa’nın önde gelen 12 kulübünün yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesinin kurucu üyelerinden biri olduğunu duyurmuş ve bu karar taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Leeds United maçı öncesinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Klopp, Avrupa Süper Ligi konseptini eleştirdi ve daha önceki fikrinin değişmediğini söyledi. Öte yandan Leeds United oyuncuları da ısınmaya üzerlerinde Şampiyonlar Ligi logosunun yer aldığı ve “Hak edin” , “Futbol taraftarlar içindir” yazılı tişörtlerle çıktı.

“KİM BUNU HER YIL GÖRMEK İSTER?”

2019’da verdiği bir röportajda “Umarım bu Süper Lig asla olmaz” diyen Alman teknik adam Klopp, “Fikrim değişmedi. Haberi dün aldım. Zor bir maça hazırlanmaya çalışıyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi, her zaman aynı takımlara karşı oynamadığınız Süper Lig’dir. Elbette ekonomik açıdan önemli ama Liverpool’un Real Madrid ile 10 yıl üst üste maç yaptığı bir sistemi neden yapalım? Kim bunu her yıl görmek ister?” dedi.

İlginizi Çekebilir Zbigniew Boniek: '3. Dünya Savaşı'na hazırlanın, atom bombası atıldı'

“SÜRECE DAHİL OLMADIK”

Kulübün bu kararına dahil olmadığını söyleyen Klopp, şu ifadeleri kullandı: “Konuyla ilgili çok değil ama biraz bilgi aldık. Gazetelerde okuduklarımız. İnsanlar bundan memnun değil, anlayabiliyorum. Daha fazlasını söyleyemem çünkü biz sürece dahil olmadık. Ne oyuncular, ne de ben, bunu bilmiyorduk. Nasıl gelişeceğini beklemek zorunda kalacağız.”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE SORUNUM YOK”

“53 yaşındayım. Profesyonel futbolda olduğumdan beri Şampiyonlar Ligi vardı. Amacım her zaman orada bir takım çalıştırmaktı. Şampiyonlar Ligi ile bir sorunum yok. Futbolun rekabetçi yönünü seviyorum. West Ham’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimalini seviyorum. Ne diyebilirim ki? Kolay değil.”

İlginizi Çekebilir Hikmet Karaman ve Yılmaz Vural'dan Avrupa Süper Ligi yorumu!

“BİR ARADA KALMALIYIZ”

“Liverpool kulübünün bazı kararlardan çok daha fazla anlamı var. Futbolun en önemli kısmı taraftarlar ve takımdır. Arasına hiçbir şeyin girmediğinden emin olmalıyız. Protesto pankartları olduğunu duydum ama oyuncular yanlış bir şey yapmadı. Bir arada kalmalıyız. Bu anlarda kimsenin yalnız yürümek zorunda olmadığını gösterebiliriz.”

LIVERPOOL’DAN ÇALIŞANLARA E-POSTA

Liverpool, kulüp çalışanlarına gönderdiği bir e-postada Avrupa Süper Ligi projesinin “Avrupa futbolunun geleceği” olarak tanımladı. Pazartesi sabahı saat 08.30 civarında, LFC çalışanlarının aldığı e-postada şu ifadeler yer alıyordu: “Süper Lig, Avrupa futbolunun geleceği olacak ve eğer büyümek ve kupa kazanmaya devam etme hırsıyla sürdürüleblir bir kulüp olma yolculuğumuza devam etmek istiyorsak, o zaman kesinlikle bu sürecin bir parçası olmalıyız.”